إغلاق كورنيش جدة على مدى 24 ساعة

كل الوطن – الرياض: أعلنت إمارة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء عن إغلاق كورنيش جدة على مدار 24 ساعة ويشمل القرار الواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر بقرار من حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.