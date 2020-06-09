وزير الشؤون الإسلامية يعلن: إغلاق 71 مسجدًا بسبب كورونا

كل الوطن متابعات : كشف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن إغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها.

‏وأرجع الدكتور آل الشيخ سبب الإغلاق إلى عدم التزام البعض بالبروتوكولات والاحترازات الصحية التي نتج عنها تسجيل إصابات بفيروس كورونا في تلك المساجد. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أكدت ضرورة تقيد جميع المساجد

والجوامع بالإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة والأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة بهذا الشأن.