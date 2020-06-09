تسجيل الدخول
» » النائب العام الأمريكي يكذب ترامب حول سبب هروبه للقبو أثناء الاحتجاجات

النائب العام الأمريكي يكذب ترامب حول سبب هروبه للقبو أثناء الاحتجاجات

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
النائب العام الأمريكي يكذب ترامب حول سبب هروبه للقبو أثناء الاحتجاجات

كل الوطن  –   سبتونيك عربى :   أثار النائب العام الأمريكي، وليام بار، جدلا مرة أخرى، بحديثه عن اختباء الرئيس دونالد ترامب في القبو، وسط اندلاع احتجاجات واسعة أمام البيت الأبيض.

وناقض النائب العام ما قاله ترامب، عندما سئل خلال مقابلة مع شبكة “فوكس” الإخبارية، عن سبب نقل الرئيس إلى قبو البيت الأبيض أثناء الاحتجاجات، مؤكدا أن الأمور “كانت سيئة للغاية” بسبب المظاهرات أمام البيت الأبيض.

اقرأ أيضا...

وقال بار: “كانت ردة فعل خلال 3 أيام على التظاهرات العنيفة التي كانت أمام البيت الأبيض مباشرة. الكثير من الإصابات لضباط الشرطة والحرق العمد”.

وأضاف: “كانت الأمور سيئة للغاية، لذا أوصى أفراد الخدمة السرية بنزول الرئيس إلى القبو. لا يمكن حدوث ذلك في بلادنا”.

يأتي ذلك على عكس ما قاله ترامب، من أن الواقعة سببها كان ذلك للتفتيش لفترة وجيزة جدا.

وقال ترامب: “لقد ذهبت خلال النهار، وكان ذلك لفترة زمنية قصيرة. وكان ذلك للتفتيش، لم تكن هناك اي مشكلة خلال اليوم”.

وشهد محيط البيت الأبيض، خلال الأسبوع الماضي، احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، صاحب البشرة السمراء، جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل أفراد الشرطة.

البيت الأبيض محاصر أثناء احتجاجات «جورج فلويد» في واشنطن، الحرس الوطني الأمريكي، الولايات المتحدة 4 يونيو 2020
الديمقراطيون يطالبون ترامب بإزالة سياج يطوق حديقة البيت الأبيض على الفور
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386794

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.