إيمان العاصي تعلن تعافيها من كورونا: “عشت مأساة وعزلت نفسي حتى تعافيت”

كل الوطن – مصراوي: في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قالت الفنانة إيمان العاصي إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد: “النهارده 9 يونيو 2020، اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعي إيجابية يوم الوقفة آخر يوم رمضان، وبعدها عملت تحليل تبع وزارة الصحة طلع سلبي، وده كان يوم 29 مايو، وبعدها عملت 3 تحاليل طلعوا سلبي… في الفترة دي، كلمت كل أهلي وكل الناس اللي خالطتهم عشان يعملوا نتيجة التحليل والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، طبعا أهم تحليل بالنسبة لي التحليل اللي تبع وزارة الصحة… أنا فضلت عازلة نفسي لمدة 15 يوم، لأن التحليل اتأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وأنا عشت فترة رهيبة من الضغط العصبي”.

ووجهت “إيمان” نصيحة لكل من تثبت إيجابية نتيجة تحليله، قائلة: “أرجوكم ابعدوا عن الضغط العصبي والخوف والقلق والتوتر لأن كل الحاجة دي بتضعف المناعة”.

وتابعت: “أنا في الفترة اللي فاتت عشت أيام ما تتحكيش في 100 فيديو، عشان بنتي كانت وحشاني وكنت بكلمها فيديو كول وأعيط أنا وهي، بس ده كان حافز ليا عشان ماترعبش ومتوترش وأعدي الأزمة دي على خير”.

وأضافت: “أنا عديت الأزمة دي من 10 أيام، وفضلت في عزل بعدها وأنا متعافية، ولسه من يومين بس خارجة من بيتي، لكن سمعت ناس بتقول إيه ده إيمان عندها كورونا ونازلة الشارع”.

واستكملت: “أنا دلوقتي بقيت مفيدة لأني سامعة إن بلازما المتعافين جيدة وبيتعاملوا بيها مع مرضى كورونا، والحمد لله خفيت وبنتي بتنام في حضني، ورجعنا تاني أنا وأهلي ومفيش أي مشكلة”.

أما عن الأعراض التي شعرت بها، قالت: “هذه الأعراض إلى حد ما بسيطة، منها قيء، تكسير في العظام، لكن أكبر عرض تعرضت له هو فقدان حاستي الشم والتذوق، والحمد لله كل هذه الأعراض انتهت، وسعيدة إنني تجاوزت هذه الأزمة”.

ووجهت نصيحة للبعض قائلة: “كونوا رحيمين بالناس، فهم نفسيا قلقون وخائفون، حاولوا التعامل برحمة مع الناس”.

وتابعت: “بنصحكم تاكلوا أكل صحي، وأنا مستعدة إني اتبرع بالنسبة اللي تقول عليها وزارة الصحة للبلازما، وشكرا لكل الناس اللي كانوا بيدعموني”.