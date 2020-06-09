إغلاق مركز تجاري في تبوك بعد إصابة عدد من العاملين بكورونا

كل الوطن – الرياض: قامت أمانة منطقة تبوك بإغلاق أحد المراكز التجارية الضخمة وذلك بعد أن تم التأكد من إصابة عدد من طاقم عمل المركز بفيروس كورونا المستجد من الحالات المحجوزة مسبقًا بالاشتباه فيها .

حيث أوضحت إدارة مركز علي حافظ التجاري بتبوك في بيانا لها ( إنه من منطلق مبادرة “كلنا مسؤول” وتكملة لما بدأته مملكتنا الحبيبة من قبل القادة -حفظهم الله-، وحفاظًا منا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وطاقم العمل التابع لنا، ارتئينا أن نجري فحص كورونا المستجد (کوفید ۱۹) بالتنسيق مع وزارة الصحة، ثم بعد ذلك تم التأكد من نتائج إيجابية للحالات المحجورة مسبقًا بالاشتباه فيها. وأشار البيان إلى التواصل مع أمانة المنطقة والعمل بتوجيهاتهم بإغلاق المركز، لاستكمال بقية الإجراءات الاحترازية، ومنها تعقيم المنشأة بالكامل، والتأكد من بقية طاقم العمل بخلوهم من الفيروس. وأكد البيان أنه لن يتم فتح المركز إلا بعد التأكد من سلامة الجميع، مشيرًا: “بادرنا مسبقًا بتركيب وحدات تعقيم ذاتي على بوابات المنشأة والعمل بكل الأسباب الاحترازية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونسأل الله السلامة لنا ولكم”.