قصر باكنغهام ينشر صورة للأمير فيليب مع الملكة إليزابيث في عيد ميلاده الـ 99

كل الوطن – الرياض: نشر قصر باكنغهام صورة جديدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب للاحتفال بعيد ميلاده التاسع والتسعين.

الأمير فيليب ، الذي يحتفل بعيد ميلاده يوم الأربعاء ، كان يحمي مع الملكة في قلعة وندسور خلال إغلاق الفيروس التاجي، وأوضحت “بي بي سي” أنه تم التقاط الصورة في أراضي القلعة خلال الطقس المشمس الأسبوع الماضي، وتعد أول صورة علنية للأمير منذ أن شوهد وهو يغادر المستشفى في لندن في 24 ديسمبر من العام الماضي.

وقضى الأمير فيليب أربع ليال في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص فيما يتعلق “بحالة موجودة مسبقًا”، وشوهدت الملكة في الخارج لأول مرة منذ أن بدأ الإغلاق بركوب مهر يبلغ من العمر 14 عامًا

نادرًا ما شوهد الأمير فيليب ، الذي تزوج من الملكة منذ 72 عامًا ، في الأماكن العامة منذ تقاعده من الواجبات الملكية في عام 2017.

في غضون ذلك ، قال دوق كامبريدج إنه كان قلقًا بشأن الأمير فيليب والملكة أثناء تفشي الفيروس ، لكنه قال إن أجداده يفعلون كل ما بوسعهم لضمان حمايتهم وعزلهم.

قال الأمير ويليام: “من الواضح أنني أفكر جيدًا في أجدادي الذين هم في سنهم – نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من عزلتهم عن أنفسهم وحمايتهم من هذا”.