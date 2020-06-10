اطعمة تساعد على إنقاص الوزن

ولكن الأطعمة الخارقة ليست حلًا سريعًا ولا تعمل إذا كانت مقترنة بسوء التغذية وللحصول على أفضل النتائج ، نحتاج إلى تناول الأطعمة الخارقة مع نظام غذائي مخصص وبرنامج تمارين رياضية.

1-السبانخ :

السبانخ غنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الحديد والبوتاسيوم والبروتين والألياف ويعد السبانخ أكثر صحة أذا تم عصره أو تم طهيه وآخر شيء إذا تم تناوله نيئًا. وللحصول على أقصى استفادة منه ، تناول كوبًا من السبانخ المعصور لتقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوى. للحصول على “سموذي” يساعد على فقدان الوزن نمزج كوبين من السبانخ مع كوب من الفاكهة ، وبدائل حليب غير محلى في الخلاط.

2- بذور الشيا

هذه البذور الصغيرة لها قدرات غذائية مهمة للغاية. أنها تساعد الخصائص المعرفية وتعطي الكثير من الطاقة لبضع ساعات. وتحتوي ملعقة واحدة على 69 سعرة حرارية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدهون الصحية في قلب البذور ، بالإضافة إلى 5.5 جرام من الألياف وتحتوي ملعقة صغيرة واحدة على كالسيوم أكثر من كوب من الحليب ، وعلى أوميغا 3 أكثر من سمك السلمون ، وعلى مضادات الأكسدة أكثر من التوت الأزرق. وبالتالي تعتبر إضافة لكل شيء من العصائر أو الحلويات.

3-التفاح

التفاح مثالي للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية وهو غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تحارب الجذور الحرة، كما أنها غنية بالفيتامينات والألياف الغذائية التي تعزز الإحساس بالشبع . كما يؤمن قشر التفاح نسبة جيدة من الألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على تناول سعرات حرارية أقل خلال اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح على منع متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، إلى جانب مشاكل صحية أخرى مثل السمنة. لوجبة خفيفة سريعة ولذيذة يمكن تقطيع تفاحة متوسطة ورشها بالتوابل والقرفة ، ثم نضعها في الميكروويف لمدة 1.5 دقيقة.

4-سمك السالمون

يحتوي 100 غرام من سمك السلمون على 155 سعرة حرارية و 22 جرامًا من البروتين و 7 جرامًا من الدهون مما يجعل السلمون الخيار الأمثل لتناول عشاء صحي. وللحصول على أقصى استفادة من سمك السلمون ، يجب تناوله مرتين على الأقل في الأسبوع ؛ فهو مفيد بشكل خاص لتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5-التوت الأزرق

يبين اللون الأزرق الداكن الذي يميز التوت الأزرق مدى غناه بمضادات الأكسدة لتجنب الجذور الحرة. كما أنه ممتاز لفقدان الوزن وذلك بفضل مزيج الألياف والماء الموجود في العنب البري .

كما يساعد على الحماية من أنواع مختلفة من السرطان ، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والألياف ، وهي ضرورية للحفاظ على النشاط والرشاقة يمكن إضافة التوت إلى العصائر والسلطات وأيضا إلى دقيق الشوفان.

6-الكينوا

تعد الكينوا خيارًا منخفض السعرات الحرارية مليء بالبروتين والألياف، وهي خالية من الغلوتين ، وبالتالي فهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية ، ويمكن أن تخفف الصداع النصفي بفضل ارتفاع مستوى المغنيسيوم. كما يتميز عن الحبوب الأخرى ببروتينه النباتي الفسفوري العالي ومحتواه من الحديد.

7- الأفوكادو

كل 1/4 حبة من الأفوكادو تحتوي على 7 جرام الدهن مما يجعله طعامًا مثاليًا لفقدان الوزن ، لأن هذه الدهون تساعد على الشعور بالشبع. ويحتوي الأفوكادو على العديد من السعرات الحرارية -322 لكل فاكهة كاملة ، لذلك لا يجب أن تأكل بكميات كبيرة.

كما أن الأفوكادو يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة الأخرى. وهي مغذية للغاية للبشرة والشعر. يمكن إضافة الأفوكادو إلى ساندويتش بدلًا من المايونيز للحصول على القليل من المحتوى الكريمي ، أو هرسه على الخبز المحمص مع بيضة مسلوقة على الإفطار.

8- الإجاص أو الكمثرى

الكمثرى رائع جدا لفقدان الوزن. نظرًا لأن الكمثرى تحتوي على متوسط 5.5 جرام من الألياف ، مما يساعد على المحافظة على حركة الجهاز الهضمي كما تساعد الألياف في امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات من جميع الأطعمة الخارقة الأخرى التي ذكرناها.

9- العدس

العدس مليء بالبروتين حيث يحتوي 150 جرامًا على ما يصل إلى 18 جرامًا من البروتين وأكثر من 200 سعرة حرارية. ولا تساعد هذه الكمية الكبيرة من البروتين فقط في بناء كتلة عضلية رشيقة لنحافة أمثر واتساق قوام بل تساعد أيضًا في تقليل السعرات الحرارية.

10- توت الغوجي أو القوجي

قد لا يكون من السهل العثور على توت غوجي ، لكنه يستحق الجهد الإضافي لإيجاده فهذه الحبة الصغيرة من التوت تساعد في التحكم بالشهية وتسيطر على مستويات السكر في الدم. كما تحتوي على الكثير من الألياف.

ومن أهم عناصرها أنها تحتوي على الكروم ، وهو معدن يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ويحافظ على كتلة العضلات الهزيلة أثناء فقدان الوزن. يُباع توت الغوجي بشكل عام كفاكهة مجففة حتى يمكن تناوله في السلطات.