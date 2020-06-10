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حاكم نيويورك ينتقد تشكيك ترامب في سقوط الرجل المسن: أعيننا لا تكذب

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
حاكم نيويورك ينتقد تشكيك ترامب في سقوط الرجل المسن: أعيننا لا تكذب

كل الوطن  – سبتونيك   :  انتقد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بها بشأن مشهد سقوط المسن الأمريكي مارتن جوجينو إثر دفعة قوية من رجل شرطة بمدينة بافالو، في ولاية نيويورك، وقال إنها “يمكن أن تكون فخا من منظمة أنتيفا”.

وكتب كومو، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يغرد الرئيس وفقا لنظرية المؤامرة حول حادثة بوفالو على أساس عدم وجود دليل“. وأضاف: “هل الدم يخرج من رأسه، هل كانت أعيننا تكذب علينا؟، لا.. الرجل لا يزال في المستشفى والرئيس يستخف به.. إنها قاسية ومتهورة”.
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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن مشهد سقوط الأمريكي المسن مارتن جوجينو يمكن أن يكون فخا من منظمة أنتيفا، وأن يكون الرجل نفسه أحد أعضاء المنظمة الاستفزازيين الذى تعمد تنفيذ هذا المشهد.

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى تغريده على “تويتر”: “محتج بافالو الذى دفعته الشرطة يمكن أن يكون مستفزا من أنتيفا.. تم دفع مارتن جوجينو البالغ من العمر 75 عامًا بعيدًا بعد ظهوره لفحص اتصالات الشرطة من أجل تعتيم المعدات.. شاهدته، سقط بقوة أكبر مما تم دفعه.. كان يستهدف الماسح الضوئى.. يمكن أن يكون فخا”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386840

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