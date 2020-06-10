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نائب وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع في المملكة المتحدة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-10T02:28:33+03:00
2020-06-10T02:29:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
نائب وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع في المملكة المتحدة

كل الوطن – واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس، جرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين خصوصاً في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب سمو نائب وزير الدفاع خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدين من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعيه بريطانيه إلى المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة.

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من جهته، أوضح الوزير والاس أن القوات البريطانية المتواجدة في المملكة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأثنى سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ومنها الجوانب الدفاعية، مؤكداً أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة كافة أشكال التهديد للأمن والسلم الدوليين ولحماية الممرات المائية الحيوية وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386845

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