بعد تهديدات اشتية… ماذا يعني سحب السلطة الفلسطينية اعترافها بإسرائيل؟

كل الوطن وكالات – سبتونيك : في ظل إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما في ضم الأراضي الفلسطينية، رفعت فلسطين من حدة تهديداتها، والتي وصلت إلى طرح قضية سحب الاعتراف بإسرائيل، ضمن الاتفاقية التي وقعها الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ولوح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بإسرائيل إذا دمرت فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوة، وماذا يعني سحب منظمة التحرير لاعترافها بإسرائيل، ومدى إمكانية أن تزيد هذه الخطوة من حدة الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

خطوة فلسطينية

وقال اشتية في لقاء مع تلفزيون فلسطين بث الاثنين: “نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات في التاسع من أيلول عام 1993 من القرن الماضي مع رئيس الوزراء

الإسرائيلي في حينه إسحق رابين، والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنا كمنظمة، لذلك فإن مسألة اعترافنا في إسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف: “لدى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو استراتيجية واضحة وممنهجة تقوم على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك عبر فرض الحصار على قطاع غزة، وضم القدس، واستخدام المنطقة “ج” كخزان جغرافي لتوسيع

المستوطنات حتى جاء مخطط الضم للأغوار والبحر الميت، كجزء من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية”.

وأشار اشتية إلى أن مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، وللمشروع الوطني الفلسطيني، لأن موضوع الغور هو المركب الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية بعد القدس وغزة والمناطق “ج”.

وتابع أن الموقف الدولي متطور ومتقدم جدا حيال القضية الفلسطينية، حيث يتم الآن لأول مرة نقاش فرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وتنفيذ حق العودة للاجئين في مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين.

وأضاف: “إن لم تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن الضم بعد الأول من تموز سيكون لنا استراتيجية جديدة مختلفة تتعلق بالانتقال من السلطة ببعدها القانوني والسياسي نحو الدولة ومعطيات أخرى، ولن نقبل أن نبقى مستمرين في الأمر الواقع”.

سقوط الاتفاقيات

الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، قال إن “هناك رسائل متبادلة بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق رابين تتضمن اعترافًا متبادلًا بين حكومة تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ سبتمبر 1993م”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “حكومات الاحتلال المتعاقبة، وبالأخص الحالية اخترقت كافة الاتفاقيات ولم تعد تلتزم بأي منها”.

وتابع: “رسائل الاعتراف المتبادل والاتفاقيات الثنائية المرحلية انتهت مدتها وقانونيتها في مايو 1999، ومع ذلك ظلت السلطة الفلسطينية تحاول إحياء عملية السلام دون جدوى”.

وأشار شعث إلى أن “هناك واقعا قانونيا وسياسيا وديمغرافيا على الأرض يؤكد على الحق القانوني والسياسي للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس فوق الأراضي المحتلة 1967”.

وأكد أن “دولة فلسطين حقيقة واقعة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأولها قرار 181 وآخرها قرار: 19-76/2012 الذي يعترف بالمكانة القانونية والسياسية والجغرافية والديمغرافية لدولة فلسطين وحق شعبها بالحرية والاستقلال”.

واستطرد: “التطور الذي حل بمكانة فلسطين القانونية في الأمم المتحدة منذ 2012 إنما يترتب عليه سقوط الاتفاقيات كلية، وهناك قرار واضح من المجلسين الوطني والمركزي بإعادة النظر في كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل وهذا يعني إلغاء الاعتراف بحقها في الوجود وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية”.