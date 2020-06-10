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السلطات السودانية: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهريا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
السلطات السودانية: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهريا

كل الوطن – وكالات: كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أن الرئيس المعزول عمر البشير “كان يتقاضي نثرية شهرية قيمتها 20 مليون دولار”.

وقال الرئيس المناوب للجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء، إن اللجنة وضعت يدها على حساب شخصي باسم البشير يحمل رقم 2616 بنك أم درمان الوطني، تورد فيه 20 مليون دولار شهريا كنثرية له حتى بعد انفصال الجنوب.

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وأضاف أنه تم لاحقا تناقص مبلغ النثرية تدريجيا ليصل إلى 8 ملايين دولار ثم إلى 3 ملايين، وبقي عليه حتى عزل البشير في أبريل 2019.

المصدر: أخبار السودان

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386855

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