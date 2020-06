طيّار يوجّه تحية فريدة من نوعها لروح “جورج فلويد” في سماء كندا.. كيف ظهرت؟

كل الوطن – سي أن أن عربية: وجه طيار تحية فريدة من نوعها لروح جورج فلويد فوق سماء كندا باتباع مسار طيران يتخذ شكل قبضة مرفوعة.

وحلّق الطيار، ديميتري نيوناكيس، إلى سماء مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، يوم الخميس، حاملاً رسالة شخصية إلى فلويد.

وأوضح نيوناكيس لـ CNN أنه اختار القبضة لأنها تمثل رمزاً للحركة المناهضة للعنصرية.

وقال نيوناكيس إنه علينا جميعاً أن نتحدث علناً عن العنصرية ويجب أن ننهيها، مضيفاً “لا توجد حدود عندما يتعلق الأمر بالعنصرية”.

ورسم نيوناكيس تخطيط الصورة عبر أحد التطبيقات، ثم اتبع المسار الذي يتخذ شكل القبضة بطائرته.

وأشار الطيار إلى أن الأمر استغرق ساعتين ونصف الساعة بسرعة 150ميلاً في الساعة لإنهاء الصورة.

HAPPENING NOW In the skies over Halifax, Canada. https://t.co/v3ZPufQyEs pic.twitter.com/qdn459NpUz