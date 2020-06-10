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خراب وحرائق وتكسير وهدم… مينابوليس بعد أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات… فيديو

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
خراب وحرائق وتكسير وهدم… مينابوليس بعد أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات… فيديو
كل الوطن  سبتونيك :  انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدينة مينابوليس الأمريكية بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة أمريكي.

ويظهر في مقطع الفيديو المنشور على موقع “تويتر”، الخراب والحرائق والمحلات المتكسرة والأبنية المدمرة.

وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم 25 من شهر مايو/ أيار الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

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منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386869

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