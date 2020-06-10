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السعودية تبدأ بإنتاج “الروبيان المستزرع”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-10T13:03:28+03:00
2020-06-10T13:04:27+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السعودية تبدأ بإنتاج “الروبيان المستزرع”

أعلنت المملكة إطلاق أول مشروع في تاريخها، لإنتاج الروبيان في المياه الداخلية على نطاق تجاري باستخدام النظام المغلق في منطقة تبوك، وبتشغيل من إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية علي بن محمد الشيخي، أن “تشغيل المشروع جاء نتيجة جهود كبيرة للوزارة في دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع الاستزراع المائي الداخلية”.

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وأشار، إلى أن “الوزارة أطلقت ورعت عددا من المبادرات المهمة لصالح تنمية صناعة الاستزراع المائي، وحثت المزارعين والمستثمرين على التوجه وبقوة نحو استخدام أفضل التقنيات الحديثة في هذا المجال”.

وتابع: “استزراع الروبيان الذي تم تنفيذه في المملكة، هو من أكبر برامج الاستزراع المائي على مستوى المنطقة، واستحق بجدارة أن ينال ثقة وقبول المستهلكين محليا وعالميا”.

يذكر أن المملكة حددت قطاع صناعة الاستزراع المائي كأحد القطاعات الزراعية المهمة التي يتم التركيز عليها في رؤية المملكة 2030.

ويعد التعاون الأول من نوعه بين المملكة والشركات السويسرية للاستفادة من الخبرات المتميزة لهذه الشركات واستثمارها في تنمية وتطوير قطاع صناعة الاستزراع المائي الوطني.

المصدر: “عكاظ”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386870

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