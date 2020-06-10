الأمير عبد العزيز بن سلمان يكشف لأول مرة تأثير الاتفاق السعودي الروسي على الاقتصاد العالمي ” فيديو”

كل الوطن – وكالات سبتونيك : أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، أن “تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط”.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في لقاء مع التلفزيون الجزائري، إن “تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس”، مؤكدا أن “تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج

بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو المقبل في الاجتماع الوزاري لدول (أوبك+) السبت الماضي”.