بالفيديو.. سعودي يعتدي على وافد بسبب “كمامة الشماغ”

كل الوطن – متابعات: أثار مقطع فيديو يوثق قيام سعودي بالاعتداء بالضرب والشتائم على عامل من بنغلاديش، لمجرد أنه ارتدى كمامة من قماش الشماغ، استياء وغضبا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع المتداول، قيام سعودي بالترجل من سيارته، والتوجه إلى العامل البنغالي الذي كان يقف أمام إحدى آلات الصرافة، ثم يقوم بضربه ويقول “لا ترتدي هذا الشماغ، هذا شماغ سعودي يا ابن الكلب”، ويستمر في ضربه وشتمه بألفاظ جارحة، ثم يعود إلى سيارته.

واعتبر المعتدي أن العامل الوافد أساء لموروث الشعب السعودي عند ارتدائه الزي الرسمي للمواطنين على هيئة كمامة للوجه.

سعودي يعتدي بالضرب والشتائم على من يقول انه عامل من بنغلاديش لانه ارتدى كمامة من قماش الشماغ وهو قماش يستخدم في ملابس الخليجيين التقليدية. ولا يعرف مكان وزمان الاعتداء في الفيديو الرائج على تطبيق الواتساب. pic.twitter.com/apu1Qi2ltm — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 9, 2020

وطالب مغردون سعوديون بمعاقبة مواطنهم، وسجنه، معتبرين أن ما فعله “لا علاقة له بالوطنية”.

وأوضح مغردون أن الشماغ لم يعرفه السعوديون سوى من عدة عقود فقط، وهو من صناعة إنجليزية، إضافة إلى أن كبريات شركات تصنيع الشماغات الحالية قامت بصناعة كمامات بالشكل ذاته.

ودون Ahmed Ali تغريدته: “تقصد الشماغ الإنجليزي”.

شاهد | مواطن سعودي يعتدي بالضرب والألفاظ النابية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في #الرياض بسبب ارتدائه كمامة تشبه هيئة الشماغ السعودي pic.twitter.com/STTtvS249S — الخليج بوست (@alkhalejpost) June 10, 2020

وقال مغردون إن ما قام به هذا المواطن يأتي نتاج سلسلة من الخطابات العنصرية التي تغذيها حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمواجهة كورونا، أقرت وزارة الداخلية في المملكة، سلسلة أحكام وعقوبات بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، كلبس الكمامة في الأماكن العامة، والتقليل من التجمعات البشرية.

وقال 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙴𝙳 : “مرا يزعل انو لسا في ناس كدا في السعودية همج والله بديت اقتنع إنو ما راح نتقدم خطوه !!! يعني إيش دخل الكمام ب الشماغ محسسني الشماغ قرأن يا مقرف”.

مرا يزعل انو لسا في ناس كدا في السعودية همج والله بديت اقتنع انو ماراح نتقدم خطوه !!! يعني ايش دخل الكمام ب الشماغ محسسني الشماغ قرأن يامقرف

pic.twitter.com/X1rJE8mrhm — 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙴𝙳🦅. (@Mo7a010x) June 10, 2020

المصدر: تويتر