إطلاق سراح مغتصب طفلة يثير احتجاجات في المغرب

كل الوطن – وكالات: أثار إطلاق سراح متهم مغربي باغتصاب الطفلة إكرام (6 سنوات) في مدينة طاطا، غضبا في الأوساط الحقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد المطالبة بفتح تحقيق في واقعة إطلاق سراحه.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير (جنوب غرب)، استكمال محاكمة المغتصب (40 سنة) وهو مطلق السراح مؤقتا، بعد دفعه كفالة مالية، وتأجيل محاكمته إلى الأول من سبتمبر القادم، رغم إقراره بفعلته.

واستنكر “منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”، في بيان، تنازل والد الطفلة عن شكايته ضد المغتصب، في حين طالب المرصد الدولي لإعلام حقوق الإنسان في جهة سوس ماسة، النيابة العامة في محكمة النقض، بفتح تحقيق عاجل بشأن قضية الطفلة، ضمانا لحقوقها المكفولة بالقانون.

وفي السياق ذاته، لم تمنع حالة الطوارئ الصحية المفروضة، تنظيم الأهالي بمنطقة فم الحصين بمدينة طاطا، يوم أمس الثلاثاء، مسيرات احتجاجية منددة بواقعة الاعتداء على الطفلة، وداعية إلى تطبيق صارم للقانون بحق الجاني، بعد أن أمرت النيابة العامة، السبت الماضي، بإطلاق سراحه عقب تنازل والد الطفلة الضحية.

وأثارت القضية غضب النشطاء المغاربة، واحتل وسم #كلنا_إكرام، الثلاثاء، المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر تداولا على موقع “تويتر” في المغرب.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم التساهل مع مثل هذه الجرائم التي تلحق بالأطفال، وإنزال عقوبات قاسية بحق المغتصبين، معبرين عن إدانتهم للجريمة، وكذا قرار قاضي التحقيق محاكمة الجاني وهو طليق السراح مؤقتا مقابل كفالة مالية.

المصدر:”مغرس”