صحة المدينة تنعي البطلة نجود الخيبري

كل الوطن – الرياض: شهدت المدينة المنورة أمس الثلاثاء 17 / 10 / 1441 ه وفاة الممرضة في مركز صحي العوالي بالمدينة المنورة “نجود خليل الخيبري” بعد إصابتها بفيروس كورونا إثر عملها في أحد المحاجر الصحية ، وتفاعل آلاف المغردين مع وسم ‫ ⁧‫#الممرضةنجودالخيبري‬⁩‬ داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجزيها خير الجزاء نظير جهودها في مكافحة الوباء ، وعزى منسوبو وزارة الصحة والجمعية السعودية للتمريض أسرة البطلة سائلين الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.