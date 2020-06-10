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صحة المدينة تنعي البطلة نجود الخيبري

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
صحة المدينة تنعي البطلة نجود الخيبري

كل الوطن – الرياض: شهدت المدينة المنورة أمس الثلاثاء 17 / 10 / 1441 ه وفاة الممرضة في مركز صحي العوالي بالمدينة المنورة “نجود خليل الخيبري” بعد إصابتها بفيروس كورونا إثر عملها في أحد المحاجر الصحية ، وتفاعل آلاف المغردين مع وسم ‫ ⁧‫#الممرضةنجودالخيبري‬⁩‬ داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجزيها خير الجزاء نظير جهودها في مكافحة الوباء ، وعزى منسوبو وزارة الصحة والجمعية السعودية للتمريض أسرة البطلة سائلين الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386902

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