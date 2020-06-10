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اجتماع طارئ لـ”التعاون الإسلامي” لبحث تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
اجتماع طارئ لـ”التعاون الإسلامي” لبحث تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية

موسكو – سبوتنيك.   :  تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا افتراضيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

 وبحسب الصفحة الرسمية للمنظمة الإسلامية، التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا، يترأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة والمنظمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

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وتخطط الحكومة الإسرائيلية لضم نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، تشمل الكتل الاستيطانية اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية، وكذلك غور الأردن.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386906

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