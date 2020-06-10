إيصال شهادات الطلاب إلى منازلهم بالمدينة

كل الوطن – الرياض: وقعت إدارة التعليم بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول ، اتفاقية تعاون مع فريق ” صنائع المعروف ” التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ، بهدف المساهمة في تقديم خدمات إدارة الاختبارات والقبول عبر أفراد الفريق وإيصال الوثائق إلى منازل الطلاب والطالبات تماشياً مع الاحترازات والتدابير الوقائية المبلغة من وزارة الصحة ، وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقية والشراكات وفي مثل هذا الوقت والتي تسعى الإدارة من خلالها التماشي مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ، مشيرا إلى أهمية شر ثقافة العمل التطوعي باعتباره أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه أوضح مدير الاختبارات والقبول د. عبدالعزيز الحجيلي ، بأن الإدارة سعت من وراء توقيع هذه الاتفاقية إلى تقديم الخدمات للمستفيدين وإيصال الوثائق الدراسية للطلاب والطالبات إلى منازلهم.