وزير النفط الكويتي يوقف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها

كل الوطن – كونا: أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت خالد الفاضل،اليوم الأربعاء، عن إصداره قرارا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام (2020-2021) وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.

وأكد الفاضل أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جائحة (كورونا) أزمة عالمية أصابت العالم أجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ أو الغزو.

وأضاف أن سعر برميل النفط انخفض خلال هذه الأزمة نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه إلا أن السوق النفطي الآن يتعافى حيث عادت الأسعار للارتفاع.