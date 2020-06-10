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الرئيسية » عربي ودولي » ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية
ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية
2020-06-10T20:04:22+03:00
2020-06-10T20:06:12+03:00عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386940
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