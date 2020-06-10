ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية

كل الوطن – متابعات : رشح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل، على أن يتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي للجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الأربعاء.