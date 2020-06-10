القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

كل الوطن – الرياض: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء أن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة كانت في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن القيصومة سجلت 46.4 درجة مئوية، والدمام 46 درجة، والأحساء 46 درجة، فيما سجلت الرياض 43 درجة، ومكة المكرمة 46 درجة، والمدينة المنورة 42 درجة، وسُجلت أدنى درجات الحرارة في مدينة الباحة 27 درجة مئوية.

وكانت الهيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.