(الحب في زمن كورونا)

كتب أحد الشعراء قصيدة حب على حسابه في تويتر و إذا بشخص يسأله باستنكار قائلاً(تكتب عن الحب و نحن نعاني من كورونا؟!)

لماذا الاعتقاد بأن الشاعر يكتب حالة خاصة له ، فالشاعر يكتب النص الأدبي و يضع عليه لمسات من خياله و يعطره بمشاعر وجدانية ..

ولماذا لا نكتب عن الحب فليت المشاعر الانسانية الراقية و التي قائدها الحب تكون مُعدية ، فكم من البشر يعانون من نقص في المشاعر و يحتاجون لها ليتمكنوا من التعامل مع بعضهم البعض على أساسها المبني على التفاؤل و الأمل ..

لكل منا طريقته و أسلوبه في التعامل مع المشكلات التي تواجهنا و لابد أن نحترم هذه الاساليب طالما انها في النهاية تؤدي إلى الغرض المنشود و هو حل المشكلات أو التأقلم معها حتى نعرف كيفية معالجتها و التخلص منها ..

في هذا الوطن العزيز لكل مواطن دوره الذي لابد و أن يؤديه على أكمل وجه ، فان كان سلاح الجندي على كتفه و سماعة الطبيب على أُذنه ..فإن قلم الكاتب في يده ..كلها أسلحة نحارب بها من أجل بلادنا و كل مواطن يدافع في مجاله بطريقته ..

و إذا كان الحظر على التجول لمصلحة الصحة فانه لم يوجد أي حظر عل المشاعر ، و لذلك لنعبر و نكتب و نمارس الاحساس حتى لا نتحول لآلات على هيئة بشر تفتقر إلى مقومات الحياة ..

الإيمان بالقضاء و القدر و العلم الأكيد بأن رحمة الله وسعت كل شيء و التوكل عليه سبحانه و تعالى يجعل منا الانسان المؤمن الذي لا يهاب و لا يخاف و يمارس حياته بشكل طبيعي لثقته التامة بأن الغد سيكون أفضل باذن الله ..

و لنتحدث عن الحب ..هذه العاطفة التي تجمّل الحياة من حولنا و تهبها ألوان البهجة و الرغبة في العطاء ، العطاء الذي هو من أرقى المشاعر.

الحب بمعناه الشامل و بكل أشكاله الذي يجعل النفس صافية تستشعر الأمان و تهبه لكل من حولها ..

الحب هو ذاك الاحساس الذي تبدأ منه كل القيم الانسانية التي تُبنى بها المجتمعات الصحية ..

سنظل نكتب عن الحب و نتحدى كورونا بأقلامنا ،،،،