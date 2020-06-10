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وفاة والدة المطرب المصري الشعبي “شيكو” بسبب كورونا (فيديو)‎

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-10T23:25:03+03:00
2020-06-10T23:26:24+03:00
فنون ونجومكورونا.. على مدار الساعةمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وفاة والدة المطرب المصري الشعبي “شيكو” بسبب كورونا (فيديو)‎

كل الوطن – وكالات: أعلن المطرب الشعبي المصري شريف يسري المعروف بلقب “شيكو” وفاة والدته، بعد أيام من استغاثته بأصدقائه ومعارفه لنجدتها.

ونشر “شيكو” مساء يوم الأربعاء مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” منهارا بالبكاء، قائلا: “محدش يكلملي حد.. شكرا شكرا أمي ماتت”.

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وتعاطف المغردون والمدونون مع “شيكو” وتضامنوا معه عبر صفحته، وحرص جمهوره وأصدقاؤه من الوسط الفني على مواساته.وكان المطرب الشعبي المصري قد نشر مؤخرا فيديو له عبر “فيسبوك” وهو داخل سيارته وكان يستغيث بأي شخص لإنقاذ والدته المسنة التي يشتبه بإصابتها بكورونا.https://www.youtube.com/watch?v=n7KogIgoBtk

وكشف “شيكو” عن تهرب الجميع منه بعد علمهم بالأمر خوفا من انتقال الفيروس إليهم، قائلا: “أعمل إيه؟ أمي بتموت مني ومش لاقي حد يساعدني.. وكله بيهرب مني، أبوس رجليكم وقّفوا جنبي”.

المصدر: RT + “فيسبوك”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387010

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