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توجيهات جديدة من المجلس الصحي للمنشآت الصحية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
توجيهات جديدة من المجلس الصحي للمنشآت الصحية

كل الوطن – الرياض: شدد المجلس الصحي السعودي، ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات، على المنشآت الصحية أنه يجب تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في تطبيق “توكلنا”، فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية،حيث تقع هذه المسؤولية على المنشاة وليس المريض.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387027

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