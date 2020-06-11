وفاة الفنان المصري محمود مسعود

كل الوطن – وكالات: توفي الفنان المصري محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية بحسب مصادر فنية من أصدقاء الراحل.

شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات “جمهورية زفتي” و”أم كلثوم” و”أفراح إبليس” و”القضاء فى الإسلام” و”رجل الأقدار” و”الإمام المراغي” و”نسيم الروح”و”سيدنا السيد”و”عوالم خفية” و”حارة اليهود” و”دنيا جديدة”.

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها “حب فى الزنزانة” و”إمرأة آيلة السقوط” و”اخترت حياتى” و”المتمرد”و” الحب وأشياء أخرى”.

المصدر روسيا اليوم