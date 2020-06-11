أمانه العاصمة المقدسة تغلق 204 منشأة مخالفة

كل الوطن- الرياض: نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة 1954 جولة رقابية على الأنشطة التجارية و المتعلقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي.

وبين مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أنه تم تكثيف عمل الفرق الميدانية في البلديات الفرعية و البلديات المرتبطة بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية و المتعلقة بالصحة العامة ، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها 204 منشأة منها 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية ، و 139 مخالفة للاشتراطات الصحية .

وأفاد أنه يتم خلال هذه الفترة تكثيف الجولات الرقابية من قبل البلديات الفرعية، والبلديات المرتبطة، وبمتابعة من الإدارة العامة لشؤون البلديات على تلك الحملات للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ووجود الختم البيطري على الذبائح، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية .

وأشار الزايدي أن الحملة تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين ، ودعي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة حيث بلغ عدد البلاغات الواردة للبلديات 974 بلاغ تم التعامل معها.