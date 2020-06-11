د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في قواعد الاشتباك الإيرانية – الأمريكية!

قبل أيامٍ معدودة ، نفّذت إيران خرقاً واضحاً للعقوبات الأمريكية ، عليها ، وعلى دولة فنزويلا ، الواقعة في أمريكا الجنوبية ، بواسطة أسطول إيراني ضخم مكون من خمس ناقلات نفط ، نقلت شحنات من البنزين ، ومنتجات مماثلة تبلغ قيمتها أكثر من 45 مليون دولار، نظير شحنات ذهب فنزويلية ، وهي بالتأكيد خطوة إيرانية لدعم موقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، عدو واشنطن ، والتي تسعى للإطاحة به دون جدوى ، وكذلك هي خطوة تستهدف تخفيف العبء الاقتصادي الثقيل عليها من جراء العقوبات الأمريكية المُشدّدة.

كانت الولايات المتحدة قد حظرت التعامل مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي دي في اس ايه ، ما جعل مسؤولاً كبيراً، في إدارة الرئيس دونالد ترامب يُهدد باتخاذ إجراءات ضد إيران ، الأمر الذي جعل إيران تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد التهديد الأمريكي !

على كل حالٍ ، كانت مجرد تهديدات ، ذهبت أدراج الرياح ، رغم الوجود العسكري البحري الأمريكي ، في مياه منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من الطريق المحتمل للناقلات الإيرانية !

كان من المستغرب جداً ، عدم اتخاذ موقف أمريكي حاسم ، في مواجهة السلوك الإيراني المُستفز ، الذي أتاح الفرصة للأسطول الإيراني ، الوصول إلى الكاريبي ، وتفريغ شحنته من البنزين في الموانئ الفنزويلية !

لكن المتابعين للشأن الأمريكي ، يُشيرون إلى الوضع الداخلي الأمريكي المأزوم بجائحة كورونا ، والمظاهرات الأمريكية الغاضبة من قتل أمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على أيدي عنصريين بيض من الشرطة الأمريكية ، وتأثيرات كل ذلك على الاستحقاق الانتخابي في الثالث من نوفمبر 2020 والذي يطمح فيه الرئيس ترامب ، بشدة ، إلى تجديد انتخابه ، ومن ثمَّ فهو يخشى القيام باعتراض ناقلات النفط الإيرانية ، ما قد يشعل مواجهة ساخنة بين الولايات المتحدة وإيران ، وقد تؤدي إلى توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران ، رداً على أي عملية عسكرية ضد البحرية الأمريكية في مياه الخليج العربي، في توقيتٍ لا يريده الرئيس ترامب ، ولا يحبذه .

ربما يمكن إيعاز التخوف الأمريكي ، إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، الذي اعتبر أنَّ أي إجراء أمريكي ضد الشحنة النفطية الإيرانية ، يُعد عملا من أعمال القرصنة ، وسيكون له تداعيات ، وأنَّ إيران ستتخذ الإجراءات الحاسمة ، لتأمين حقوقها ومصالحها المشروعة ضد سياسات التسلط والممارسات غير القانونية الأمريكية ، للتأثير السلبي على حرية التجارة والملاحة الدولية، والتدفق الحر للطاقة ، وإنَّ الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قسرية لتعطيل بيع النفط الإيراني تمثل تصعيدا خطيراً !

يؤكد هذا الحذر الأمريكي من أية مواجهة ساخنة مع إيران ، خبير الشؤون الفنزويلية ديفيد سميلدي، من جامعة تولين الأمريكية ، إذ قال : إذا اعترضت الولايات المتحدة الناقلات، فإن التوتر مع إيران وفنزويلا سيتصاعد، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تكلفة جيوسياسية عالية إلى حد ما، وهذا يعني تحمل الكثير من المخاطر في الوقت الحاضر!

خلاصة القول الحسابات الانتخابية ، في عام الانتخابات ، تكون فيه السياسات الأمريكية شديدة الحذر ، خشية فقدان أصوات الناخبين ، وتحاول قدر المستطاع تجميد أي قرار ، قد تخشى منه على رصيدها الانتخابي ، وعدم التعرض للأسطول النفطي الإيراني في بحر الكاريبي هو من شاكلة هذه القرارات !