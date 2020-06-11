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“الصحة العالمية” توضح حقيقة تأثر كورونا بتغير فصول السنة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-11T15:20:54+03:00
2020-06-11T15:22:33+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
“الصحة العالمية” توضح حقيقة تأثر كورونا بتغير فصول السنة

كل الوطن – الرياض: قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنه من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على فيروس كورونا المستجد.

وأثناء مؤتمر صحفي عبر الانترنت قال ريان “لا نعرف ما سيكون عليه فيروس كورونا… في الوقت الراهن ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا” مشيرا إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضا.

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وقال ريان “لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل (المناخي) أو درجة الحرارة يحملان جوابا (بخصوص تفشي المرض)”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387054

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