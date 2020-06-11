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عسير: النيابة العامة تُحقّقُ في وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-11T15:50:42+03:00
2020-06-11T15:55:14+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
عسير: النيابة العامة تُحقّقُ في وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات

كل الوطن – الرياض: أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن والمتسبب بها حال توافرها، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

فيما نقل النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387062

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