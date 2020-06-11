وفاة 6 عمال في أنبوب مشروع تحت الإنشاء في “عزيزية الرياض”

كل الوطن – الرياض: أوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي ، أن مركز التحكم و التوجيه بالادارة العامه للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغاً الساعة 9:30 من مساء يوم الاربعاء الموافق 1441/10/18هـ يفيد بفقدان ستة أشخاص في أنبوب مياه تحت الإنشاء ضمن مشروع بحي العزيزية.

وبوصول فرق الدفاع المدني للموقع تبين أن المفقودين هم من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع ، كانوا يقومون باعمال داخل الانبوب ولم يتمكنوا من الخروج مع فقدان التواصل مع زملائهم في الخارج، لتعمل فرق الدفاع المدني على البحث و العثور عليهم في مسافة 360 متر تقريبا وهم فاقدين الوعي ومحتجزين ليتم أخراجهم بأستحداث فتحات في الانبوب بواسطة معدات وتجهيزات الدفاع المدني لمثل هذه الحوادث، واتضح بعد الكشف عليهم من قبل الفرق الطبية بالموقع وفاتهم جميعا ، ولا زالت إجراءات التحقيق قائمة لتحديد الأسباب.