كل الوطن – الأحساء : دشنت الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء أمس الخميس 19 شوال 1411هـ مختبر الجزيئيات الحيوية بمستشفى الملك فهد بالهفوف بتعاون مشترك بين مديرية الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالأحساء، والذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا كوفيد 19.

جاء ذلك بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بكافة المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحته ، ويعد مختبر الجزيئيات الحيوية بالأحساء الذي يعتمد على تقنية البلمرة المتسلسلة PCR‬ اضافة نوعية للخدمات الصحية في المحافظة، وسيسهم في تسريع عملية التشخيص وتقليل وقت الانتظار، حيث يستقبل العينات على مدار الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية حالياً (600) ‬عينة يومياً، وتظهر نتيجة العينة خلال 24 ساعة، وقد تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص ‬لضمان دقة النتائج والمخرجات.

‏ ‬يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة الحثيثة للتوسع في اعتماد المختبرات الطبية في القطاع العام المؤهلة والقادرة على التعامل مع فحص العينات المخبرية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، للكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19، بهدف الوصول للحالات في وقت أبكر ومحاصرتها والسيطرة عليها