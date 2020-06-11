كل الوطن – شقرا – متابعات : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل التخريج الافتراضي لجامعة شقراء للدفعة الحادية عشر من طلابها.

وتعد جامعة شقراء من أكبر جامعات المملكة من حيث الاتساع الجغرافي فكلياتها تغطي عشر محافظات والمراكز التابعة لها و لديها أربعاً وعشرين كلية بعدد إجمالي يتجاوز الـ(ثلاثين) ألف طالب وطالبة .

وكان امير منطقة رعى العام المنصرم تخريج الجامعة لأكثر من 2700 طالب وأكثر من 4600 طالبة،

وكان الحفل قد شهد تخرج الدفعة الأولى من طلاب كليات الطب بشقراء والدوادمي وعددهم 49 طبيباً ،وأدى الطلبة الخريجين القسم الطبي أمام سموه.