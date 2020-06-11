تسجيل الدخول
» » ولي العهد استعرض مع غوتيرش الجهود الأممية بشأن الأحداث الإقليمية والدولية

ولي العهد استعرض مع غوتيرش الجهود الأممية بشأن الأحداث الإقليمية والدولية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
ولي العهد استعرض مع غوتيرش الجهود الأممية بشأن الأحداث الإقليمية والدولية

كل الوطن  –  واس:   :  تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387075

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.