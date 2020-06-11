ولي العهد استعرض مع غوتيرش الجهود الأممية بشأن الأحداث الإقليمية والدولية

كل الوطن – واس: : تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.
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