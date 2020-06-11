21 عاما سجنا لمُطْلق النار في مسجد بالنرويج

كل الوطن – وكالات: حكم القضاء النرويجي، اليوم الخميس، بالسجن 21 عاما على اليميني المتطرف الذي حاول العام الماضي “قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين” في مسجد بالقرب من العاصمة أوسلو.

وذكرت محكمة بايروم بالقرب من العاصمة النرويجية أنه “حكم على فيليب مانسهاوس بالسجن لمدة 21 عاما قابلة للتجديد”.

ويحاكم مانسهاوس (22 عاما) الذي يقول إنه ينتمي للحركة النازية الجديدة، بتهمة “القتل” و”العمل الإرهابي”.

وفتح مانسهاوس النار في 10 أغسطس 2019 في مركز النور الإسلامي في بيروم، مرتديا سترة واقية من الرصاص وخوذة مزودة بكاميرا، دون التسبب في أي إصابات خطيرة، قبل أن يسيطر عليه عدد من المصلين.

وأشار الإدعاء إلى انه “كان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين”.

وعثر لاحقا على جثة اخته غير الشقيقة، يوهان زانغجيا إيهلي-هانسن (17 عاما) في منزلهما بعد اصابتها بأربع عيارات نارية، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن دافع الجريمة عنصري، وقالت إن مانهاوس أقدم على قتل أخته المتبناة لأنها من أصل آسيوي.

المصدر: أ ف ب