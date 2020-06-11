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السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا

كل الوطن – الرياض: لليوم الثاني على التوالي، شهدت المملكة السعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع رصد قفزة غير مسبوقة أيضا في حصيلة الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا، عن تسجيل 3733 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 3717 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة 116021.

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ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (1431 حالة) إلى الرياض حيث تتخطى الحصيلة اليومية عتبة الألف حالة جديدة هناك لليوم الثالث على التوالي.

وأكدت الوزارة وفاة 38 مريضا جراء الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 38 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 857 حالة وفاة.

وتماثل 2065 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم السابق، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين عتبة الـ80 ألفا ويصبح 80019 شخصا حتى اليوم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387086

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