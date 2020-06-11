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عاملة فلبينية توجه عدة طعنات لطفلين سعوديين وتحاول الانتحار

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
عاملة فلبينية توجه عدة طعنات لطفلين سعوديين وتحاول الانتحار

كل الوطن – الرياض: أقدمت عاملة منزل فلبينية الأربعاء، على توجيه عدة طعنات لطفلين أثناء وجودهما في منزلهما بمحافظة الخفجي بالسعودية، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء.

وذكرت الجهات الأمنة، أن “الحادث وقع مساء الأربعاء في محافظة الخفجي، وأن بلاغا وصلها عن قيام خادمة بطعنات عدة لطفلين سعوديين، ومحاولة قتلهما”.

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وأضافت: “حاولت المرأة إزهاق نفسها بالصعق الكهربائي والطعن”.

وتابعت: “جرى نقل الطفلين للمستشفى لتلقي العلاج، وأحدهما في حالة حرجة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة”.

وأشارت المعلومات، إلى أن “الخادمة قدمت منذ 7 أشهر إلى عائلة مواطن، ولم تكن تعاني أي اعتلالات نفسية، وكانت العائلة تحسن معاملتها، ولم تعرف حتى الآن أسباب قيامها بهذا العمل الشنيع”.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387094

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