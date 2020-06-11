ما حقيقة اصطدام 5 كويكبات بالأرض.. “فلكية جدة” توضّح!

كل الوطن – وكالات: نفت الجمعية الفلكية السعودية بجدة، ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الأرض لعاصفة شمسية واصطدام كويكبات بها.

وقال رئيس فلكية جدة، ماجد أبوزاهرة، أمس الأربعاء، في تدوينة عبر صفحة الجمعية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لا يوجد في الوقت الحالي أي نشاط لعاصفة شمسية “عاصفة جيومغناطيسية”، ولا يتوقع حدوث أي نشاط جيومغناطيسي في وقت قريب.

وأضاف: “أما بالنسبة للكويكبات فلا توجد أية كويكبات تمثل خطورة أو في مسار اصطدام بالكرة الأرضية في الوقت الحالي، فأغلبها سوف يمر على مسافات كبيرة من كوكبنا”.

جدير بالذكر أن الظواهر المشار إليها والتي أعيد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قد مرت منذ مدة (العاصفة الشمسية مرت في 19 مايو/ أيار) ومرور آخر جسم فضائي كان متجها نحو الأرض (مر آخرها في السادس من الشهر الحالي) وانتهت ولم تعد تشكل خطرا على كةكبنا في الوقت الحالي.

المصدر: RT