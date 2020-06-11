بعد إندونيسيا.. ماليزيا تمنع الحج بسبب المخاوف من كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات الماليزية أنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الشؤون الدينية، ذو الكفل محمد البكري، إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وعدم وجود لقاح للوقاية منه.

وقال في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الماليزي: “أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار”.

وفي بيان منفصل قال مجلس الحج، الذي يدير خطط الادخار للراغبين في الحج، إن القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام.

وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى السعودية. ويمكن لحجاج ماليزيا الانتظار فترة تصل إلى 20 عاما بسبب نظام الحصص الذي تتفاوض عليه مع السعودية.

وقد أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفيروس و118 وفاة.

وكانت السعودية علقت الحج والعمرة حتى إشعار آخر في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات