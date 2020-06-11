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ترشح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية الأولمبية الدولية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
ترشح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية الأولمبية الدولية

كل الوطن – وكالات: أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، ترشيح الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة السعودية بالولايات المتحدة، لمنصب عضو اللجنة الدولية.

وذكرت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع الأولمبية الدولية، الذي انعقد عن بعد، اليوم الأربعاء.

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ومن المقرر أن يتم انتخاب الأسماء المرشحة، خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية، في 17 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387106

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