خطأ تعلمت منه… رئيس الأركان يعتذر عن مرافقته ترامب أثناء زيارة كنيسة الرؤساء

كل الوطن – فريق التحرير – رويترز : قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الخميس، إنه ارتكب خطأ بالانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في السير إلى كنيسة لالتقاط الصور بعدما فرقت السلطات محتجين بالقرب من البيت الأبيض بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وحسب “رويترز” أضاف ميلي، في خطاب مصور مسجل مسبقا موجه إلى خريجين من جامعة الدفاع الوطني ويُعرض في مراسم تُنظم اليوم الخميس، “ما كان ينبغي أن أكون هناك”.

وتابع قائلا: “وجودي في تلك اللحظة وفي هذه الظروف ترك انطباعا بأن الجيش يشارك في السياسات الداخلية“.

وسار ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر مع الرئيس الجمهوري خلال رحلته المفاجئة إلى كنيسة القديس يوحنا التاريخية في الأول من يونيو/ حزيران والتي رفع خلالها الإنجيل من أجل التقاط الصور.