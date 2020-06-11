لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات

كل الوطن – ار تى : أفاد مراسل RT في لبنان اليوم الخميس، بعودة عمليات قطع الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم قطع أوتوستراد خلدة بالاتجاهين، وهو مدخل العاصمة بيروت الجنوبي، وقد أعيد فتحه لاحقا، كما قطع المحتجون ساحة النور وشارع عزمي في طرابلس شمال لبنان، كما قطعوا أوتوستراد الملولة – التبانة وطريق البداوي.

أما في بيروت، فقطع المحتجون طريق قصقص بالاتجاهين، وانطلق محتجون من عدة أحياء في بيروت باتجاه السراي الحكومي مطالبين بإسقاط الحكومة.

المصدر: RT