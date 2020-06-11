تسجيل الدخول
» » لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات

لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات

كل الوطن   – ار تى :  أفاد مراسل RT في لبنان اليوم الخميس، بعودة عمليات قطع الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم قطع أوتوستراد خلدة بالاتجاهين، وهو مدخل العاصمة بيروت الجنوبي، وقد أعيد فتحه لاحقا، كما قطع المحتجون ساحة النور وشارع عزمي في طرابلس شمال لبنان، كما قطعوا أوتوستراد الملولة – التبانة وطريق البداوي.

أما في بيروت، فقطع المحتجون طريق قصقص بالاتجاهين، وانطلق محتجون من عدة أحياء في بيروت باتجاه السراي الحكومي مطالبين بإسقاط الحكومة.

اقرأ أيضا...
لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387121

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.