فيتامينات للشعر والأظافر

كل الوطن – موقع موضوع : أهم أنواع الفيتامينات للشعر والأظافر من المهم جداً التعرف على أنواع الفيتامينات التي تفيد في تحسين صحة كل من الشعر والأظافر،ومن أهم هذه الفيتامينات:[٢] فيتامين E: هو أحد الفيتامينات المهمة لكل الجسم كونه من أشهر مضادات الأكسدة، فهو مهم لتحسين الدورة لدموية في كامل الجسم وفي فروة الرأس بشكل خاص، وعند تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس سيؤدي ذلك إلى تحفيز نمو بصيلات الشعر وتقوية الأظافر ونموها،

وللحصول على فيتامين E من خلال تناول الطعام فإن أفضل مصادره هو زيت اللوز، فهو الأغنى بهذا الفيتامين، ويمكن دهن الشعر لمرةً واحدةً أسبوعياً بزيت اللوز لفائدة أكثر. فيتامين B المركب: تساقط الشعر غير المبرر وتعرضه للشيب المبكر وضعف الأظافر وتكسرها بشكل مستمر، هي إحدى النتائج عن نقص مجموعة [[ما هي فوائد فيتامين ب|فيتامينات ويشكل نقص فيتامين B6 سبباً واضحاً لشيب الشعر، لذلك لمن يعاني من إحدى المشاكل السابقة، فربما السبب هو نقص فيتامين B المركب الذي يشكل خط دفاع قوي لمنع نقص صبغة الميلانين في الجسم، ومن أهم المصادر الغذائية لهذا الفيتامين صفار البيض،

لذلك ينصح بتناول البيض للذين يعانون من هذه المشكلات بالشعر والأظافر، ويمكن الحصول على مكملات غذائية لهذا الفيتامين بعد استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة. فيتامين C: يشكل فيتامين C أحد أغنى أنواع المضادات للأكسدة، فهو يقوم بالحفاظ على الشعر وعلى الأظافر وعلى صحة الجسم بشكل عام، ويمنع تلف الشعر والأظافر، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من جميع أنواع الفاكهة الحمضية، فهي أغنى المصادر بهذا الفيتامين، ويمكن تناوله على شكل أقراص(مكمل غذائي) بعد استشارة الطبيب. البيوتين: البيوتين هو من أهم الفيتامينات القليلة التي تعتبر مسؤولة عن تكوين الكيراتين،

ومن المعروف أن الكيراتين هو المكون الأول والأساسي في تركيب الشعر، كما أنه مفيد جداً لصحة الأظافر، ويقوم الكيراتين بتقوية بصيلات الشعر ومنع التساقط أيضاً، وللبيوتين العديد من المصادر أشهرها منتجات الألبان كالحليب واللبن الرائب، ومثل الفيتامينات النختلفة فإن البيوتين يوجد على شكل حبوب مكملة تصرف بعد استشارة الطبيب، وعمل الفحوصات اللازمة لتحديد الجرعة المناسبة. أهمية الفيتامينات للشعر للفيتامينات أهميةً كبيرةً لصحة الجسم، ويعد الشعر جُزءاً مهماً منه، كما ويتأثّر بالعديد من العوامل أهمها الفيتامينات، ولهذا فإنّ نقص الفيتامينات يُسبب العديد من مشاكل الشعر كجفاف الشعر وضعفه،

ويمكن الحصول عليها من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الفيتامنيات؛ فالنظام الغذائي اليومي يجب أن يحتوي على الحليب، والدجاج، والأسماك، والسبانخ، والعدس، كما يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميغا3 ومن أهم مصادرها سمك السلمون والذي يحتوي على معدن السيلينيوم الذي يُعزز نمو الشعر ويُقلل من قشرة الرأس، وفي هذا المقال سنوضح أكثر أهم الفيتامينات والمعادن الضرورية للشعر.

[٣] أعراض نقص التغذية تعتمد أعراض سوء التغذية (بالإنجليزية: Malnutrition) على العناصر الغذائية التي يفتقر إليها الجسم، ولا توجد أعراض تشمل نقص جميع الفيتامينات؛

إذ إنَّ نقص كل منها يسبب مجموعة من الأعراض المختلفة عن نقص آخر، لكنّ هناك أعراض عامة تشير إلى تعرّض الجسم لنقص ما، ومنها ما يلي:

[٤] شحوب البشرة.

الشعور بالإعياء والضعف.

صعوبة في التنفس.

تساقط الشعر. الدوخة. الإمساك.

النعاس.

خفقان القلب.

الشعور بالإغماء.

الاكتئاب.

الوخز وتنميل المفاصل.