حب الرشاد ..و فوائد متعددة

كل الوطن – موقع موضوع : فوائد حب الرشاد للشعر يُستعمل زيت حبّ الرشاد بشكل فعّال في علاج تساقط الشعر؛ فهو يحتوي على الزيوت والعناصر اللازمة في تغذية بصيلة الشعر وإعادة الحيويّة للشعر، كما يُستعمل في تكثيفه وزيادة نعومته ولمعانه بفعاليّة كبيرة، ويُرطّبه ويقضي على الأطراف المُقصّفة والمُتكسرة،

ويمكن استعماله عن طريق تدليك فروة الرأس بزيت حب الرشاد بحركاتٍ دائرية، ثمّ تركه على الشعر لمدّة ساعتين، ثم يُغسل الشعر بالشامبو المُناسب والماء الدافئ، ويُدهن بمرطّب مناسب. فوائد حب الرّشاد العامة يُقوّي مناعة جسم الإنسان ويقيه من الإصابة بالأمراض المختلفة. يُعالج فقر الدم أو الأنيميا، كما يَطرد السموم من الجسم ويفتح الشهية. يحسن مستوى السكر في الدم لاحتوائه على الصمغ، فهو يُسيطر على مستويات السكر ويحول دون ارتفاعه في الدم؛

لذا يُنصح مرضى السكري بتاول ما مقداره 15غراماً من حبّ الرشاد يومياً. يُنشّط المبايض عند المرأة وبالتالي يزيد من فرصة الحمل. يقوّي العظام ويعالج هشاشة العظام؛ حيث يحتوي على عناصر مُهمّة لصحة العظام مثل: الفسفور، والحديد، والكالسيوم، والمنغنيز، واليود، وفيتامينات (أ، ب2، هـ،ج).

يفيد حب الرشاد البشرة كثيراً؛ فهو يُنقّي البشرة ويصفّيها ويُعطيها النّضارة والنعومة، ويزيد من شبابها ويقيها من علامات تقدّم البشرة أو الشيخوخة. يُكافح تسوس الأسنان ويقضي على البكتيريا المُسبّبة للتسوّس. يُحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على فيتامين سي، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بالأمراض الصدرية مثل الجلطة وتصلب الشرايين. يعالج ارتفاع ضغط الدم عن طريق إدرار البول بشكل فعال. يطرد الرّياح من الجسم، ويقوي القدرة الجنسية ويعالج الربو وعسر التنفّس. يكافح الأورام السرطانية المختلفة،

كما يساعد على تفتيت الحصى والرّمال في الكلى والمرارة والحالب. يعالج عرق النسا داخلياً وخارجياً. يعالج نزلاد البرد والإنفلونزا والسعال. يعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل ويزيد من مرونتها. يقضي على البكتيريا والفيروسات والفطريات في الجسم. يُعالج الإسهال والآلام الرئويّة.