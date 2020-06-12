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رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن محاولة لاغتياله

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن محاولة لاغتياله

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه تلقى معلومات من مسؤولي الأمن حول محاولة اغتياله قبل يومين خلال زيارته إلى الموصل.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، اليوم الخميس: “تلقيت تقارير من الأجهزة الأمنية حول خطط قتلي خلال زيارة إلى الموصل”.

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وأضاف أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات دعته لعدم الذهاب إلى الموصل بسبب التهديد.

وأشار الكاظمي إلى أنه “شرف لي التهديد، وأقول للأطراف السياسية إنني لست خائفا”.

ولم يكشف رئيس الوزراء عن مزيد من التفاصيل بشأن محاولة اغتياله.

يذكر أن مصطفى الكاظمي زار مدينة الموصل يوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ توليه منصب رئيس الحكومة في مايو الماضي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387140

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