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اتحاد الكرة يحدد موعد إستئناف المنافسات الكروية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-12T11:51:45+03:00
2020-06-12T11:53:06+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
اتحاد الكرة يحدد موعد إستئناف المنافسات الكروية

كل الوطن – الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أن الرابع من شهر أغسطس المقبل سيكون هو موعد لاستئناف منافسات كرة القدم للموسم 2019 – 2020م، مبيناً أنه سيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد مواعيد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتماد زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات خلال فترة استئناف المسابقات الكروية.

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وقرر الاتحاد السعودي، إلغاء بطولات الدوري الممتاز للفئات السنية المنتهية، دون تحديد بطل أو هبوط، كما قرر اعتماد نتائج وترتيب بطولات الفئات السنية المنتهية وتثبيت البطل والفرق الصاعدة والهابطة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387165

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