تسجيل الدخول
» » القبض على وافدين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض

القبض على وافدين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-12T12:06:32+03:00
2020-06-12T12:09:18+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
القبض على وافدين اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات تمكنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط (7) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و8 نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387171

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.