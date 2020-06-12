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العاهل الأردني يشارك مواطنيه أداء صلاة الجمعة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-12T14:50:12+03:00
2020-06-12T14:52:27+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
العاهل الأردني يشارك مواطنيه أداء صلاة الجمعة (صور)

كل الوطن – وكالات: شارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مواطنيه في تأدية صلاة الجمعة، في الأسبوع الثاني لفك حظر التجول الشامل والذي كان يعمل به نهاية كل أسبوع.

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وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الأردنية، الملك عبد الله وهو يقف وسط المصلين لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة الجمعة، وقد بدا الجميع ملتزما بالتعليمات والإرشادات التي فرضتها السلطات الصحية في المملكة، من الحفاظ على مسافة كافية وارتداء الكمامة والقفازات الطبية.

وأعلنت الحكومة الأردنية إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الخامس من يونيو، في إطار تخفيف القيود التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا، مع التأكيد على الالتزام المشدد بالتعليمات الصحية.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، نهاية مايو الماضي، إلى أنه ستتم دراسة السماح بالتجول أيام الجمع، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تقليل ساعات الحظر وفتح المزيد من القطاعات، وذلك بناء على توصيات لجنة الأوبئة بالأردن.

المصدر: وكالات أردنية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387183

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