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مصر.. إعلامي مشهور يسلم نفسه للشرطة بسبب مرتضى منصور

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
مصر.. إعلامي مشهور يسلم نفسه للشرطة بسبب مرتضى منصور

كل الوطن – مصراوي: سلم الإعلامي المصري المعروف، عبد الناصر زيدان، نفسه لقوات الأمن المصرية، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بسب رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، تلقى قسم شرطة الهرم نحو 50 بلاغا من رئيس الزمالك يتهم زيدان بالسب والقذف.

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وأكدت مصادر بأن مقدم البرامج الرياضية الشهير زيدان سلم نفسه للجهات المعنية، واستمعت النيابة لأقواله في وقت متأخر من الليل.

في المقابل، أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك فجر الخميس، القبض على زيدان للتحقيق معه في البلاغات التي تقدم بها مرتضى منصور.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن قوات الأمن اصطحبت المشكو في حقه إلى نيابة الهرم المتواجدة بمدينة السادس من أكتوبر للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

المصدر: مصراوي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387188

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